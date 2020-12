Vitamina D: tutto quello che devi sapere (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco 4 cose fondamentali da sapere riguardo alla Vitamina D: La Vitamina D serve per mantenere in salute le ossa, ma non solo. In particolare favorisce l’assorbimento del calcio a livello intestinale e, quindi, aiuta a fissarlo nelle ossa. Tuttavia oggi, diversi studi suggeriscono che la Vitamina D determina un buon miglioramento delle difese immunitarie in particolare permette all’organismo di reagire meglio di fronte a infezioni respiratorie come l’otite e l’asma, ma influisce positivamente anche sulla sindrome metabolica in presenza di obesità, proteggendo l’organismo dal rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Molti adulti – soprattutto donne – hanno carenze di Vitamina D. L’alimentazione copre appena il 5% del nostro fabbisogno di Vitamina D. Il resto ... Leggi su giornal (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco 4 cose fondamentali dariguardo allaD: LaD serve per mantenere in salute le ossa, ma non solo. In particolare favorisce l’assorbimento del calcio a livello intestinale e, quindi, aiuta a fissarlo nelle ossa. Tuttavia oggi, diversi studi suggeriscono che laD determina un buon miglioramento delle difese immunitarie in particolare permette all’organismo di reagire meglio di fronte a infezioni respiratorie come l’otite e l’asma, ma influisce positivamente anche sulla sindrome metabolica in presenza di obesità, proteggendo l’organismo dal rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Molti adulti – sopratdonne – hanno carenze diD. L’alimentazione copre appena il 5% del nostro fabbisogno diD. Il resto ...

Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario ed è necessaria per la normale crescita e lo sviluppo osseo nei bambini. In vista dell'inverno è importante mantenere livelli adeguati di vit ...

Un valido aiuto per i malati Covid-19 e per il Sistema Sanitario arriva dalla supplementazione di L-Arginina e Vitamina C Liposomiale. Come già osservato dall’ospedale Cotugno di Napoli, la supplement ...

Un valido aiuto per i malati Covid-19 e per il Sistema Sanitario arriva dalla supplementazione di L-Arginina e Vitamina C Liposomiale. Come già osservato dall'ospedale Cotugno di Napoli, la supplement ...