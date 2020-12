Valerio Scanu | lacrime di dolore in diretta | “È intubato | in intensiva” La famiglia ha paura

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladista vivendo un vero e proprio dramma, esattamente come molte altre persone in Italia e in tutto il mondo. Purtroppo il suo amato papà è risultato positivo al coronavirus di recente e, al momento, si trova ricoverato in ospedale. Com’è risaputo uno dei peggiori drammi che affliggono i cari dei malati è il fatto che non possano entrare in contatto col parente. Il cantante sardo è stato ospite di Eleonora Daniele nello studio televisivo della trasmissione Storie Italiane, durante ladi Rai 1 ha raccontato la triste faccenda legata al Covid. Il padre (64 anni) si trova in terapia intensiva e, a quanto pare,e lanon riescono a capire quali siano esattamente le sue condizioni di salute. Ecco il suo racconto ...

fanpage : #Covid_19 Il drammatico racconto di Valerio Scanu - Nanoalto : RT @fanpage: #Covid_19 Il drammatico racconto di Valerio Scanu - Le_Paginedi : RT @fanpage: #Covid_19 Il drammatico racconto di Valerio Scanu - fanpage : #Covid_19 Il drammatico racconto di Valerio Scanu - CortesiLaura : @storie_italiane @eleonoradaniele @Valerio_Scanu Tanta commozione ?? un grandissimo in bocca al lupo al superpapá T… -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Scanu

Anche la famiglia di Valerio Scanu affronta il dramma del coronavirus. È lui stesso a raccontare in tv le condizioni del padre ...Nel programma del giorno di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, il celebre cantante cresciuto artisticamente ad Amici ha esposto per la prima volta il ...Valerio Scanu non è riuscito a trattenere le lacrime parlando in tv del padre, ricoverato in ospedale, dove è intubato da 11 giorni a causa del Covid19.Suo papà sta lottando come leone. Valerio Scanu ne parla per la prima volta a Storie italiane . Ora è ricoverato in ospedale per ...Storie Italiane, Valerio Scanu racconta il dramma del padre: “La situazione è grave” Ospite nello studio di Eleonora Daniele, a Storie Italiane, un ...