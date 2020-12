Tottenham-Anversa 2-0: gli inglesi passano per primi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il match Tottenham-Anversa, valido per la sesta giornata di Europa League termina con il risultato di 2-0. I padroni di casa volano in vetta alla classifica con 13 punti e passano il turno per primi seguiti subito dall’Anversa con 12 punti. Tottenham-Anversa, come si è svolta la partita? Primo tempo Il match inizia con un Tottenham che domina fin da subito la partita senza però creare occasioni pericolose. Al 35’ però Lo Celso spreca un’occasione clamorosa, il giocatore del Tottenham conclude l’azione con un tiro potente ma il pallone viene parato e respinto da Beiranvand. Al 45’ Vinicius fa una serie di finte dentro l’area e assesta un tiro rasoterra. Il portiere dimostra ancora una grande reattività e blocca il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il match, valido per la sesta giornata di Europa League termina con il risultato di 2-0. I padroni di casa volano in vetta alla classifica con 13 punti eil turno perseguiti subito dall’con 12 punti., come si è svolta la partita? Primo tempo Il match inizia con unche domina fin da subito la partita senza però creare occasioni pericolose. Al 35’ però Lo Celso spreca un’occasione clamorosa, il giocatore delconclude l’azione con un tiro potente ma il pallone viene parato e respinto da Beiranvand. Al 45’ Vinicius fa una serie di finte dentro l’area e assesta un tiro rasoterra. Il portiere dimostra ancora una grande reattività e blocca il ...

marcogarghe : Doppio 2-0 di #Leicester e #Tottenham rispettivamente contro AEK e Anversa. Risultati che permettono a Foxes e Spur… - Sasy1926FNS : RT @claudioruss: Ai 16esimi di #UEL per il #Napoli una tra Stella Rossa Belgrado Dynamo Kiev Krasnodar Olympiacos Salisburgo Molde Young B… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Ai 16esimi di #UEL per il #Napoli una tra Stella Rossa Belgrado Dynamo Kiev Krasnodar Olympiacos Salisburgo Molde Young B… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Ai 16esimi di #UEL per il #Napoli una tra Stella Rossa Belgrado Dynamo Kiev Krasnodar Olympiacos Salisburgo Molde Yo… - SimoneGuadagnoo : Ai 16esimi di #UEL per il #Napoli una tra Stella Rossa Belgrado Dynamo Kiev Krasnodar Olympiacos Salisburgo Molde… -