Repubblica | Osimhen ancora out | proverà a recuperare con la Lazio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa mattina il Napoli ufficializzerà i convocati per la partita di stasera contro la Real Sociedad, in Europa League.Napoli scrive chenon farà parte del gruppo. Il nigeriano punta aper la. Tornano invece in lista Hysaj e Rrahmani, guariti dal Covid. “I convocati saranno ufficializzati soltanto stamattina: non ci sarà Victorchecontro lanel match del 20 dicembre; tornano, invece, a disposizione Hysaj e Rrahmani. Sono guariti dal Covid e si accomoderanno in panchina dopo qualche giorno di allenamento. Nel rush finale di questo 2020 serviranno anche loro”. L'articolo ilNapolista.