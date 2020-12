**Pd: gli ex M5s Lattanzio e Nitti passano dal Misto al gruppo dem della Camera** (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - I deputati Paolo Lattanzio e Michele Nitti hanno aderito oggi al gruppo del Pd. Il capogruppo democratico Graziano Delrio ha dato loro il benvenuto. Lo rendo noto il gruppo Pd di Montecitorio. "Siamo molto lieti dell'adesione dei colleghi Lattanzio e Nitti con i quali in questi anni abbiamo collaborato proficuamente apprezzandone competenza, impegno e capacità di dialogo con quei mondi della cultura e della società che particolarmente oggi soffrono a causa della pandemia -ha detto Delrio-. Il loro contributo rafforzerà l'iniziativa dei Democratici in una fase in cui siamo impegnati a lavorare per portare il Paese fuori dalla spaventosa crisi causata dal Covid 19 e costruire le condizioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - I deputati Paoloe Michelehanno aderito oggi aldel Pd. Il capodemocratico Graziano Delrio ha dato loro il benvenuto. Lo rendo noto ilPd di Montecitorio. "Siamo molto lieti dell'adesione dei colleghicon i quali in questi anni abbiamo collaborato proficuamente apprezzandone competenza, impegno e capacità di dialogo con quei mondicultura esocietà che particolarmente oggi soffrono a causapandemia -ha detto Delrio-. Il loro contributo rafforzerà l'iniziativa dei Democratici in una fase in cui siamo impegnati a lavorare per portare il Paese fuori dalla spaventosa crisi causata dal Covid 19 e costruire le condizioni ...

Previsti, inoltre, gli interventi dei relatori sull'atto, Elena Leonardi (Fdi) e Simona Lupini (M5s), presidente e vice della Commissione sanità; della consigliera referente del Comitato per il ...

Benevento, scuole chiuse in città: appelli al prefetto e polemiche

Si fa sempre più rovente il dibattito sulla scuola dopo la decisione del sindaco Mastella di prolungare la sospensione della didattica in presenza fino al 22 dicembre, fissando il rientro ...

