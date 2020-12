Paolo Rossi è morto nel giro di pochi mesi: un dolore alla schiena, poi la diagnosi choc (Di giovedì 10 dicembre 2020) In questi casi, scrive la Gazzetta, si pensa a una protrusione discale, un'ernia, insomma nulla di particolarmente grave o irrimediabile. Ma la diagnosi è choc: tumore ai polmoni. I colleghi della ... Leggi su ilgazzettino (Di giovedì 10 dicembre 2020) In questi casi, scrive la Gazzetta, si pensa a una protrusione discale, un'ernia, insomma nulla di particolarmente grave o irrimediabile. Ma la: tumore ai polmoni. I colleghi della ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - realvarriale : Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in… - FIFAWorldCup : The football world is in mourning. @Azzurri icon. #WorldCup hero. The thoughts of FIFA are today with Paolo Rossi's… - CiaranFulton1 : RIP PAOLO ROSSI ?????????? - Carefree195 : RIP Paolo Rossi ?? -