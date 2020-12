Pace fatta anche tra Marocco e Israele: ecco l’ultimo favore di Trump a Netanyahu (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pace fatta anche tra Marocco e Israele. Dopo Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan lo stato nordafricano è il quarto Paese arabo a “normalizzare” le relazioni con Gerusalemme. Ad annunciarlo – su Twitter – è stato il presidente statunitense Donald Trump che ha parlato di «un’altra svolta storica». «I nostri due grandi amici Israele e il regno del Marocco – ha scritto il presidente Usa – hanno concordato di ristabilire complete relazioni diplomatiche, una svolta enorme per la Pace in Medio Oriente». E da Gerusalemme Benjamin Netanyahu ha sottolineato la «Pace storica», ringraziando Trump per «gli sforzi enormi fatti a beneficio di Israele» e il re Mohammed VI. ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020)tra. Dopo Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan lo stato nordafricano è il quarto Paese arabo a “normalizzare” le relazioni con Gerusalemme. Ad annunciarlo – su Twitter – è stato il presidente statunitense Donaldche ha parlato di «un’altra svolta storica». «I nostri due grandi amicie il regno del– ha scritto il presidente Usa – hanno concordato di ristabilire complete relazioni diplomatiche, una svolta enorme per lain Medio Oriente». E da Gerusalemme Benjaminha sottolineato la «storica», ringraziandoper «gli sforzi enormi fatti a beneficio di» e il re Mohammed VI. ...

any1_anya : Dayane & Selvaggia.......Pace fatta???? #gfvip - lavparlavecchio : @COMMONXZAYN apprezzo le scusa, pace fatta <3 - Y0UBRINGMEH0ME : Pace fatta???????( fai finta sia il mignolino) - fangarlando : inzomma, io mi ero fatta interrogare in tutte le materie del venerdì per vedere Harry Potter in pace la sera prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Pace fatta Pace fatta tra amministrazione e dipendenti Ataf a Foggia. "Sarà un Natale buono con l'adeguamento inflattivo" l'Immediato Covid-19: recarsi a fare la spesa è legittimo

Il Giudice di Pace di Porretta Terme ha annullato un'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto contro un cittadino uscito durante il lockdown per fare la spesa ...

Israele fa pace anche con il Marocco, con la mediazione di Trump

AGI - Il Marocco ha accettato di stabilire piene relazioni diplomatiche con Israele. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, spiegando che la decisione fa parte di un accordo che preved ...

Il Giudice di Pace di Porretta Terme ha annullato un'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto contro un cittadino uscito durante il lockdown per fare la spesa ...AGI - Il Marocco ha accettato di stabilire piene relazioni diplomatiche con Israele. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, spiegando che la decisione fa parte di un accordo che preved ...