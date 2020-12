Napoli, l’assessore Menna: “Su Covid Hotel Asl e prefettura non hanno risposto” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non abbiamo ancora ricevuto risposta da parte di prefettura e Asl. Dal Comune di Napoli era partita la manifestazione d’interesse per coinvolgere Federalberghi nella ricerca di strutture alberghiere disponibili a convertirsi in Covid Hotel. La presa in carico dei quarantenati non la può fare il Comune, per questo sul tavolo di lavoro, insieme a Federalberghi, dovevano esserci anche prefettura e Asl, ma non ci hanno ancora dato risposta“. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire l’assessore alla Salute del Comune di Napoli, Francesca Menna. Il commento dell’assessore è riferito all’accordo per una manifestazione d’interesse per individuare le strutture alberghiere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Non abbiamo ancora ricevuto risposta da parte die Asl. Dal Comune diera partita la manifestazione d’interesse per coinvolgere Federalberghi nella ricerca di strutture alberghiere disponibili a convertirsi in. La presa in carico dei quarantenati non la può fare il Comune, per questo sul tavolo di lavoro, insieme a Federalberghi, dovevano esserci anchee Asl, ma non ciancora dato risposta“. Lo ha dichiarato all’agenzia Direalla Salute del Comune di, Francesca. Il commento delè riferito all’accordo per una manifestazione d’interesse per individuare le strutture alberghiere ...

teleischia : GUARDA IN TV. SPECIALE CON L’ASSESSORE DI NAPOLI, CIRO BORRIELLO. IN ONDA ALLE 15.30 - dariocurcio5 : Galleria Principe di Napoli. Una rete di imprese per il suo rilancio. La Commissione Politiche urbane del Consiglio… - cn1926it : Stadio #Maradona, l’assessore #Clemente: “Giovedì il debutto. Incontro con #DeLaurentiis positivo” - ContropiedeA : L'assessore allo Sport Ciro Borriello dice che in primavera ci sarà l'inaugurazione, intanto si lavora per la pross… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'ASSESSORE - Clemente: 'Giovedì il Napoli giocherà al 'Maradona'! Incontro con ADL molto positivo: idea museo di livel… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’assessore Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera