Mozzarella di Gioia del Colle iscritta nel registro DOP (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Mozzarella di Gioia del Colle è iscritta nel registro delle DOP dell’Unione europea: il regolamento di esecuzione pubblicato nella Gazzetta UE E’ stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il regolamento di esecuzione recante l’iscrizione della DOP “Mozzarella di Gioia del Colle” nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladidelneldelle DOP dell’Unione europea: il regolamento di esecuzione pubblicato nella Gazzetta UE E’ stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il regolamento di esecuzione recante l’iscrizione della DOP “didel” neleuropeo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche… L'articolo Corriere Nazionale.

Agricolae1 : Mozzarella di Gioia del Colle Dop, in Gazzetta Ue la registrazione. @Mipaaf_ @TeresaBellanova : Salgono a 311 le Do… - TV7Benevento : Made in Italy: Mipaaf, Mozzarella di Gioia del Colle registrata Dop in Ue... -