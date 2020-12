Microsoft Teams | nuove opzioni e breakout rooms

(Di giovedì 10 dicembre 2020)riceve l’aggiunta difeature mirate al mercato consumer ottimizzando le presentazioni e portando interessanti novità.– Together mode &Nel precedente articolo avevamo anticipato alcune delle implementazioni previste per. La scaletta di Redmond, consultabile sul sito ufficiale, faceva riferimento a varie novità ed ecco in breve alcune delle funzioni introdotte all’inizio di questo mese. Algoritmo AI di soppressione rumori – L’algoritmo provvede ad analizzare il suono registrato dal microfono ambientale e fornisce una soppressione di rumori e suoni presenti nel sottofondo. Questo permette una cattura ottimizzata, mandando ai partecipanti un audio pulito e privo ...

La falla è stata risolta con un aggiornamento automatico, ma non tutti lo hanno installato. Per essere colpiti, basta solo leggere un messaggio nella chat.Così come avvenuto con Windows, Office, Xbox e altri servizi, Microsoft ha deciso di aprire la preview di Microsoft Teams a tutti.