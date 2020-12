Meghan Markle, Harry spaventato dal carattere di sua moglie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il carattere forte e autoritario di Meghan Markle “terrorizza” Harry, questo è quanto sostiene la biografa reale Angela Levin che intervenendo a TalkRadio avrebbe criticato il comportamento del Principe nei confronti della Famiglia Reale, scaricando la colpa però su Meg. Secondo l’esperta, Harry trascura la Regina Elisabetta, Carlo, William e Kate Middleton, perché sarebbe spaventato dal carattere di Meghan al punto da piegarsi alla sua volontà. Questo avrebbe portato a momenti di imbarazzo, come il famoso video per Time in cui i Sussex prima delle elezioni americane lanciarono un preciso messaggio politico. In quel frangente, in molti notarono come Harry fosse visibilmente a disagio. Angela Levin si è detta stupita di come ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilforte e autoritario di“terrorizza”, questo è quanto sostiene la biografa reale Angela Levin che intervenendo a TalkRadio avrebbe criticato il comportamento del Principe nei confronti della Famiglia Reale, scaricando la colpa però su Meg. Secondo l’esperta,trascura la Regina Elisabetta, Carlo, William e Kate Middleton, perché sarebbedaldial punto da piegarsi alla sua volontà. Questo avrebbe portato a momenti di imbarazzo, come il famoso video per Time in cui i Sussex prima delle elezioni americane lanciarono un preciso messaggio politico. In quel frangente, in molti notarono comefosse visibilmente a disagio. Angela Levin si è detta stupita di come ...

vogue_italia : 8 consigli utili: dalle spuntatine regolari all'uso del ferro (preferibile alla piastra), passando per maschere ad… - fratmgirl : Meghan Markle ha vinto alla vita - zazoomblog : Meghan Markle contro Regina Elisabetta: l’ennesimo sgarbo dei Sussex - #Meghan #Markle #contro #Regina - cocochanel8996 : Ci sono delle foto di Meghan Markle in cui le assomiglio davvero!! Chissà se farò il suo glow up! - FilippoCarmigna : Tutte le volte che Meghan Markle ha infranto il protocollo reale -