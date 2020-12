LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris guardingo, Innerhofer si nasconde (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: Lo svizzero Beat Feuz è settimo con due secondi di ritardo da Kilde. 11.28: Dominik Paris è ottavo a 2.15 da Kilde. Probabile che anche l’altoatesino abbia gestito in questa prima prova cronometrata. 11.26: L’austriaco Vincent Kriechmayr si inserisce al sesto posto con 1.88 di ritardo dalla vetta. 11.25: Terzo posto per l’americano Bryce Bennett ad 1.45 da Kilde. 11.23: Secondo posto per il francese Johan Clarey a 98 centesimi. Tra poco toccherà a Dominik Paris 11.20: Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde si porta nettamente al comando con 1.65 sullo svizzero Caviezel. 11.15: Lo svizzero Mauro Caviezel si porta al comando con otto centesimi su Mayer. C’è chi ha spinto già in questa prima prova e chi invece ha preferito solo valutare il ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33: Lo svizzero Beat Feuz è settimo con due secondi di ritardo da Kilde. 11.28:è ottavo a 2.15 da Kilde. Probabile che anche l’altoatesino abbia gestito in questa prima prova cronometrata. 11.26: L’austriaco Vincent Kriechmayr si inserisce al sesto posto con 1.88 di ritardo dalla vetta. 11.25: Terzo posto per l’americano Bryce Bennett ad 1.45 da Kilde. 11.23: Secondo posto per il francese Johan Clarey a 98 centesimi. Tra poco toccherà a11.20: Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde si porta nettamente al comando con 1.65 sullo svizzero Caviezel. 11.15: Lo svizzero Mauro Caviezel si porta al comando con otto centesimi su Mayer. C’è chi ha spinto già in questa prima prova e chi invece ha preferito solo valutare il ...

lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: De Aliprandini sfiora il podio, vince Odermatt - OA Sport… - infoitsport : DIRETTA Sci alpino, Gigante Santa Caterina LIVE: scatta la seconda manche, Pinturault sfida Odermatt - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: De Aliprandini sfiora il podio, vince Odermatt - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Gigante Santa Caterina LIVE: scatta la seconda manche Pinturault sfida Odermatt - #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Odermatt conduce su Haugen e Pinturault. De Aliprandini 14° -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci Vento forte a Bansko: l'unica prova della discesa femminile in ritardo, ma si partirà dall'alto NEVEITALIA.IT LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: prima ...

La prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per...

LIVE da Val d'Isère per la prima prova della discesa sulla ...

Sci Alpino coppa del mondo maschile LIVE da Val d'Isère per la prima prova della discesa sulla "O.K.": tornano Paris e Innerhofer Alle 11.00 (mezz'ora di ritardo per ripulire al meglio la pista) via alla stagione della velocità, a due giorni dalla prima gara. Inner subito con il 2, Domme con il 15 prima di Feuz e Jansrud.

Sci, un video per festeggiare il rientro: così Paris è ...

Il velocista azzurro sarà in Val d’Isere nel fine settimana per una discesa (sabato 12 dicembre) e un Super G (domenica 13), prime gare veloci della Coppa 2020-21. Oggi è in programma la prima ...

La prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per...Sci Alpino coppa del mondo maschile LIVE da Val d'Isère per la prima prova della discesa sulla "O.K.": tornano Paris e Innerhofer Alle 11.00 (mezz'ora di ritardo per ripulire al meglio la pista) via alla stagione della velocità, a due giorni dalla prima gara. Inner subito con il 2, Domme con il 15 prima di Feuz e Jansrud.Il velocista azzurro sarà in Val d’Isere nel fine settimana per una discesa (sabato 12 dicembre) e un Super G (domenica 13), prime gare veloci della Coppa 2020-21. Oggi è in programma la prima ...