"L'ho saputo di notte, sono frastornato". Il dolore di Ciccio: "Ecco il mio Pablito" (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Ho ricevuto la notizia da un amico di Padova stanotte alle 5 e ho avuto una reazione strana, non sono riuscito più a dormire. Mi ha preso come una tremarella, un'agitazione particolare. Tanto è vero ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Ho ricevuto la notizia da un amico di Padova staalle 5 e ho avuto una reazione strana, nonriuscito più a dormire. Mi ha preso come una tremarella, un'agitazione particolare. Tanto è vero ...

zazoomblog : Lho saputo di notte sono frastornato. Il dolore di Ciccio: Ecco il mio Pablito - #saputo #notte #frastornato.… - infoitinterno : 'L'ho saputo di notte, sono frastornato'. Il dolore di Ciccio: 'Ecco il mio Pablito' - sarabanda_ : @giovann69550076 @Rosa_dEsposito 40.8 x la precisione:ero in Sardegna e nn ho avuto connessione x tutta la notte.… - buffy_29 : ricordando ciò che non avevo mai saputo:che per i grandi cuori che muoiono nel corpo ma che continuano a battere ne… - DanieleMondell4 : @Florigius1 Flora, a Roma dai giornali, si è saputo di due vigili urbani scoperti attraverso la radio a fare sesso… -