Lapo Elkann, minacce di morte dopo i tweet su gruppi fascisti: «Sporgerò denuncia» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lapo Elkann ha ricevuto delle minacce di morte dopo il suo post su Twitter sui gruppi fascisti. L’imprenditore, dopo una puntata di Report, ha deciso di esprimere la sua idea attraverso un tweet sulla nota piattaforma social dichiarando: «È tempo di sciogliere tutte le organizzazioni fasciste ed estremiste subito. Vergogna». Questo messaggio ha scatenato il web fino ad arrivare alle minacce di morte. Lapo, dopo quanto accaduto, ha dichiarato: «I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alle autorità giudiziarie». Le dovute indagini faranno chiarezza su tutto quanto l’episodio, scoprendo chi si nasconde dietro tutto ciò. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha ricevuto dellediil suo post su Twitter sui. L’imprenditore,una puntata di Report, ha deciso di esprimere la sua idea attraverso unsulla nota piattaforma social dichiarando: «È tempo di sciogliere tutte le organizzazioni fasciste ed estremiste subito. Vergogna». Questo messaggio ha scatenato il web fino ad arrivare allediquanto accaduto, ha dichiarato: «I miei legali nelle prossime ore sporgerannoalle autorità giudiziarie». Le dovute indagini faranno chiarezza su tutto quanto l’episodio, scoprendo chi si nasconde dietro tutto ciò. Leggi anche ...

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - Corriere : Lapo Elkann è stato fermato il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. Due volte - repubblica : Torino, minacce di morte a Lapo Elkann dopo il suo tweet 'Non c'è spazio per razzisti e fascisti' - zazoomblog : Lapo Elkann minacce di morte da gruppi fascisti dopo un tweet - #Elkann #minacce #morte #gruppi - amperrino : RT @andreadeugeni: Elkann/ La coca di Lapo, gli affari di famiglia e il 'New York Times italiano'... -