L’addio «a una gigante» nella sua Bolzano

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 11 dicembre 2020) «È questo il fiore del partigiano morto per la libertà». C’è tutta Lidia Menapace nelle parole finali di Bella ciao, che anche ieri, compagne e compagni, amiche e amici, le hanno voluto intonare per l’ultimo saluto al cimitero di. Menapace è stato un fiore dell’Alto Adige, piccola provincia di confine, ma capace di dare i natali a persone come l’ambientalista e pacifista Alexander Langer, tra i fondatori dei Verdi italiani. Partigiana perché la staffetta «Bruna« della Resistenza amava sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.