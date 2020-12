La Orlando difesa dal suo compagno: "Giocano con le persone" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stefania Orlando è stata difesa da Simone Gianlorenzi dopo lo scontro avuto con Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Simone Gianlorenzi difende Stefania Orlando: “Pensavo fosse un gioco” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stefaniaè statada Simone Gianlorenzi dopo lo scontro avuto con Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Simone Gianlorenzi difende Stefania: “Pensavo fosse un gioco” su Notizie.it.

Emiemiliyy : @cchiaric @marziana67 La contessa ha dato della puttana in diretta nazionale a Stefania Orlando. Dopo lo schifo di… - TV7Benevento : Mes: Orlando, 'difesa Meloni di Ungheria e Polonia non fa rima con patria'... - Naomy79302603 : RT @Aleismylife: AVETE MORTIFICATO UNA PERSONA, UNA DONNA, L'AVETE FATTA PASSARE PER QUELLA CHE NON È E L'AVETE ATTACCATA SENZA RITEGNO E N… - Aleismylife : AVETE MORTIFICATO UNA PERSONA, UNA DONNA, L'AVETE FATTA PASSARE PER QUELLA CHE NON È E L'AVETE ATTACCATA SENZA RITE… - giospaggio : @pdvallearno @PoliticaPerJedi Si è dimesso? Bella questa: c'erano gli estremi per una denuncia per mobbing invece.… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando difesa Mes: Orlando, 'difesa Meloni di Ungheria e Polonia non fa rima con patria' La Sicilia Simone Gianlorenzi difende Stefania Orlando: “Pensavo fosse un gioco”

Simone Gianlorenzi, compagno di Stefania Orlando, ha preso le difese della conduttrice dopo lo scontro acceso avuto in diretta al GF Vip.

Bella e autoritaria: l’Old Wild West piazza il pokerissimo

BERGAMO. Cinquina sulla ruota di Bergamo per l’Old Wild West. E alla quinta partita lo fa nel modo più netto visto finora. Tutto facile, soprattutto perché, proprio come aveva chiesto coach Boniciolli ...

Simone Gianlorenzi, compagno di Stefania Orlando, ha preso le difese della conduttrice dopo lo scontro acceso avuto in diretta al GF Vip.BERGAMO. Cinquina sulla ruota di Bergamo per l’Old Wild West. E alla quinta partita lo fa nel modo più netto visto finora. Tutto facile, soprattutto perché, proprio come aveva chiesto coach Boniciolli ...