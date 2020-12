Il televoto nei talent non basta più? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Blind Il televoto è ancora il giusto parametro di valutazione in un talent? Negli anni la musica, nel bene e nel male, è cambiata. Il ’grosso’ adesso lo fanno gli stream (Spotify uber alles) e, diversamente da quanto si possa credere, il pubblico che vota e quello che ‘campa’ sulle piattaforme digitali non combaciano. Dunque o la ‘fortuna’ ti assiste e il concorrente più votato da casa ha pure un forte seguito sulle piattaforme oppure per il talent le cose si mettono non bene. Stasera si disputerà la finale di X Factor 2020, e il cantante Blind non è il favorito numero uno malgrado gli oltre 1.000.000 di ascoltatori su Spotify. Durante la semifinale, il concorrente è finito al ballottaggio – grazie al televoto via app – con un’altra concorrente, Mydrama, venendo poi salvato dai giudici, a scapito di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Blind Ilè ancora il giusto parametro di valutazione in un? Negli anni la musica, nel bene e nel male, è cambiata. Il ’grosso’ adesso lo fanno gli stream (Spotify uber alles) e, diversamente da quanto si possa credere, il pubblico che vota e quello che ‘campa’ sulle piattaforme digitali non combaciano. Dunque o la ‘fortuna’ ti assiste e il concorrentevotato da casa ha pure un forte seguito sulle piattaforme oppure per ille cose si mettono non bene. Stasera si disputerà la finale di X Factor 2020, e il cantante Blind non è il favorito numero uno malgrado gli oltre 1.000.000 di ascoltatori su Spotify. Durante la semifinale, il concorrente è finito al ballottaggio – grazie alvia app – con un’altra concorrente, Mydrama, venendo poi salvato dai giudici, a scapito di ...

Sunuovigiorni : @zorlandogfvip5 Questo dimostra, purtroppo, quanti effettivamente sono passati da Tommaso e Stefania a Dayane. E qu… - mirighiri : @mussistefa Stefania era il 6% perché quasi tutti i suoi fan, essendo un televoto per ottenere l'immunità, hanno vo… - Fabiana72319189 : leggo tanta cattiveria nei confronti di giulia per il rapporto che ha con pier. alcuni dicono che si è avvicinata a… - ladycapuleti : @boh123r8r9 Ma allora, forse non è chiaro riassumo: Pierpaolo è sempre stato nei preferiti del pubblico anche col t… - phoenixfenice0 : @matttonio Non sarebbe leale comunque. Il televoto deve essere giusto nei confronti di tutti i concorrenti nessuno… -