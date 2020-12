Il modello del lockdown parziale non ha funzionato in Germania. Perché Merkel punta a un Natale più duro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e poi lo ha ribadito in un discorso al Bundestag che ha fatto girare le teste anche in Italia per la sua semplicità e la sua efficacia. Ad Angela Merkel è bastato citare il numero dei morti per il Covid – 590 in un giorno – e aggiungere che non si può rischiare di compromettere la gestione di un fenomeno epocale per tre giorni di vin brulé, di cialde ed abbracci con i parenti, che è partito l’applauso in parlamento. E così, mentre in Francia dovrebbero riaprire teatri, cinema e musei e riprendere gli spostamenti tra regioni dal 15 dicembre in poi (anche se il Governo si riserva la facoltà di posticipare l’allentamento delle restrizioni) in Germania la Cancelliera sposa la linea dura suggerita dagli scienziati dell’Accademia nazionale delle scienze tedesca Leopoldina. In realtà, se confrontate con l’Italia, non ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e poi lo ha ribadito in un discorso al Bundestag che ha fatto girare le teste anche in Italia per la sua semplicità e la sua efficacia. Ad Angelaè bastato citare il numero dei morti per il Covid – 590 in un giorno – e aggiungere che non si può rischiare di compromettere la gestione di un fenomeno epocale per tre giorni di vin brulé, di cialde ed abbracci con i parenti, che è partito l’applauso in parlamento. E così, mentre in Francia dovrebbero riaprire teatri, cinema e musei e riprendere gli spostamenti tra regioni dal 15 dicembre in poi (anche se il Governo si riserva la facoltà di posticipare l’allentamento delle restrizioni) inla Cancelliera sposa la linea dura suggerita dagli scienziati dell’Accademia nazionale delle scienze tedesca Leopoldina. In realtà, se confrontate con l’Italia, non ...

