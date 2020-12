Giulio Regeni torturato e ucciso, quattro agenti dei servizi segreti a processo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il processo di Giulio Regeni arriva ad un momento importante e definitivo. Oggi la procura di Roma ha notificato la chiusura delle indagini per il rapimento, le torture e l’omicidio del ragazzo di 28 anni, trovato senza vita lungo l’autostrada per Alessandria non troppo lontano dal Cairo. Il giorno del ritrovamento, le prime informazioni sul rapimento di Giulio Regeni Il corpo presentava segni di torture e violenze. Lo studente dell’Università di Cambridge fu rapito il 25 gennaio 2016, in quel giorno c’erano delle proteste in piazza Tahrir. Le indagini e l’apertura del processo hanno aperto da sempre forti tensioni diplomatiche con l’Egitto, anche perché ad essere processati sono quattro componenti dei servizi segreti. ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildiarriva ad un momento importante e definitivo. Oggi la procura di Roma ha notificato la chiusura delle indagini per il rapimento, le torture e l’omicidio del ragazzo di 28 anni, trovato senza vita lungo l’autostrada per Alessandria non troppo lontano dal Cairo. Il giorno del ritrovamento, le prime informazioni sul rapimento diIl corpo presentava segni di torture e violenze. Lo studente dell’Università di Cambridge fu rapito il 25 gennaio 2016, in quel giorno c’erano delle proteste in piazza Tahrir. Le indagini e l’apertura delhanno aperto da sempre forti tensioni diplomatiche con l’Egitto, anche perché ad essere processati sonocomponenti dei. ...

