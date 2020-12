“Giulio Regeni fu rapito e seviziato per 9 giorni con lame e bastoni”: i pm di Roma chiudono le indagini su 4 agenti dei servizi egiziani (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si va verso un processo per l’omicidio di Giulio Regeni. La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sull’uccisione del ricercatore friuliano, avvenunta in Egitto nel 2016. I pm hanno emesso quattro avvisi di chiusura delle indagini, un atto che solitamente prelude la richiesta di rinvio a giudizio, per altrettanti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Le accuse , a seconda delle posizioni, sono di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Chiesta l’archiviazione per una quinta persona, sempre 007 del Cairo. Rischiano di finire sono processo il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Quest’ultimo indagato, oltre al sequestro di persona pluriaggravato contestato a tutti, è accusato di lesioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si va verso un processo per l’omicidio di Giulio. La procura diha chiuso l’inchiesta sull’uccisione del ricercatore friuliano, avvenunta in Egitto nel 2016. I pm hanno emesso quattro avvisi di chiusura delle, un atto che solitamente prelude la richiesta di rinvio a giudizio, per altrettanti appartenenti aisegreti del Cairo. Le accuse , a seconda delle posizioni, sono di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Chiesta l’archiviazione per una quinta persona, sempre 007 del Cairo. Rischiano di finire sono processo il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Quest’ultimo indagato, oltre al sequestro di persona pluriaggravato contestato a tutti, è accusato di lesioni ...

