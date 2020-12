Gf Vip in onda a Capodanno, Federica Panicucci non la prende bene: “Molto delusa” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai è ufficiale, Alfonso Signorini ha potuto finalmente annunciarlo anche ai suoi ‘vipponi’: il Grande Fratello Vip andrà in onda la sera di Capodanno. Mediaset aveva in programma di trasmettere Capodanno in Musica, come ormai accadeva già da qualche anno, e la conduzione sarebbe stata affidata anche quest’anno a Federica Panicucci. Eppure, le nuove norme imposte dai decreti e la situazione generale di emergenza hanno dirottato la decisione della Mediaset verso la messa in onda del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ne è stato felicissimo, ma non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la sua collega Federica Panicucci. Ecco la reazione della conduttrice. Federica Panicucci sostituita con il Grande ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai è ufficiale, Alfonso Signorini ha potuto finalmente annunciarlo anche ai suoi ‘vipponi’: il Grande Fratello Vip andrà inla sera di. Mediaset aveva in programma di trasmetterein Musica, come ormai accadeva già da qualche anno, e la conduzione sarebbe stata affidata anche quest’anno a. Eppure, le nuove norme imposte dai decreti e la situazione generale di emergenza hanno dirottato la decisione della Mediaset verso la messa indel Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ne è stato felicissimo, ma non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la sua collega. Ecco la reazione della conduttrice.sostituita con il Grande ...

