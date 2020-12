GF Vip 5 | sorteggio in vista | un eliminato potrà rientrare in gioco?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 11 o lunedì 14 dicembre 2020, potremmo assistere a un clamoroso ripescaggio tramite un sondaggio voluto da Alfonso Signorini per dare una nuova opportunità agli eliminati di questa stagione. Il conduttore, indelle nuove puntate natalizie, avrebbe in mente di offrire una seconda chance ai vip usciti dalla casa. Grande Fratello Vip: unrientra in? Da quando Alfonso Signorini ha deciso di prolungare la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ne sono capitate di tutti i colori: due concorrenti hanno deciso di abbandonare il(Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini) e ne sono entrati altri. Ma non solo, ben presto nuovi inquilini faranno il proprio ingresso proprio per coprire la durata del reality che terminerà nella seconda settimana di ...