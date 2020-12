Forze Armate egiziane colpiscono terroristi nel confine libico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Forze Armate egiziane hanno effettuato attacchi preventivi contro un gruppo di terroristi vicino al confine con la Libia mercoledì scorso. L’esitto dell’attacco è la distruzione di più di venti veicoli a ruote con militari, armi e munizioni. Secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa della Repubblica Araba d’Egitto. Un video postato dall’autorità militare egiziana Leggi su periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lehanno effettuato attacchi preventivi contro un gruppo divicino alcon la Libia mercoledì scorso. L’esitto dell’attacco è la distruzione di più di venti veicoli a ruote con militari, armi e munizioni. Secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa della Repubblica Araba d’Egitto. Un video postato dall’autorità militare egiziana

Gli attacchi delle Forze Armate egiziane mirano a combattere il terrorismo internazionale in Libia, ma anche a dare un segnale alla Turchia.

