D’Amato | essere sempre rigorosi o difficile contenere terza ondata

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – “Se nel Lazio partisse unacon il livello attuale di casi e ricoveri, che e’ ben superiore a quello di settembre quando inizio’ la seconda, temo che gli argini non siano sufficienti a contenerla.” “Per questo continuo a ripetere che dobbiamo mantenere il rigore per abbassare la curva il piu’ possibile. Il rigore ci deve accompagnare”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, intervenendo al 30esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo). “Il Lazio, grazie agli sforzi compiuti e alle misure messe in campo prima di altri, come la mascherina obbligatoria all’aperto, e’ rimastanella cosiddetta ‘fascia gialla’”, ha ricordato. “A settembre facevamo una media di 200 ...