Covid | Svezia | a Stoccolma terapie intensive piene al 99%

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 99% dei letti in terapia intensiva asono occupati da pazientie non. Lo ha annunciato il direttore sanitario regionale, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa. Si tratta della ...

Covid, a Stoccolma terapie intensive strapiene al 99%. Il direttore sanitario Eriksson: "Non assembratevi, conseguenze orribili" ...I reparti di terapia intensiva negli ospedali della regione di Stoccolma, la capitale della Svezia, hanno raggiunto il 99% della capacità martedì, per la prima volta dall'inizio della pandemia di coro ...