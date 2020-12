Covid, in Francia musei e cinema chiusi per altre 3 settimane. In Germania aumentano i Laender che chiedono un lockdown più duro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dal 15 dicembre la Francia inizierà a riaprire parzialmente il Paese. I cittadini potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto durante le ore di coprifuoco. Ma musei, teatri e cinema rimarranno chiusi altre tre settimane. Il coprifuoco che avrebbe dovuto prendere il posto del lockdown sarà anticipato di un’ora, dalle 21 alle 20, ma “sarà fatta eccezione per la notte di Natale”. In Germania, invece, sconvolge lo sviluppo dei contagi. Il numero delle vittime ha superato quota 20mila. Diverse richieste per un lockdown più duro sono arrivati oggi proprio dai Laender, dopo l’appello di Angela Merkel che ha invitato alla prudenza anche durante il periodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dal 15 dicembre lainizierà a riaprire parzialmente il Paese. I cittadini potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto durante le ore di coprifuoco. Ma, teatri erimarrannotre. Il coprifuoco che avrebbe dovuto prendere il posto delsarà anticipato di un’ora, dalle 21 alle 20, ma “sarà fatta eccezione per la notte di Natale”. In, invece, sconvolge lo sviluppo dei contagi. Il numero delle vittime ha superato quota 20mila. Diverse richieste per unpiùsono arrivati oggi proprio dai, dopo l’appello di Angela Merkel che ha invitato alla prudenza anche durante il periodo ...

Dal 15 dicembre la Francia inizierà a riaprire parzialmente il Paese. I cittadini potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto durante le ore di coprifuoco. Ma musei, t ...

Inaccettabili 500 morti al giorno". Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo che oggi il Robert Koch Institute (Rki) ha segnalato altri 590 decessi per coronavirus nelle ultime ...

