Coronavirus, news. Conte apre a spostamenti tra comuni a Natale. LIVE (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo fonti parlamentari, il premier avrebbe aperto una riflessione su nuove deroghe agli spostamenti , per allentare i divieti previsti per il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Il Governo presenta intanto ricorso al Tar contro il governatore dell'Abruzzo per aver fatto uscire due giorni prima la regione dalla zona rossa. Fontana annuncia che da domenica la Lombardia sarà gialla. Risale intanto al 10,8% il rapporto nazionale tamponi-positività

