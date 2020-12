CIS TARANTO | TURCO | PUBBLICATA IN GAZZETTA LA DELIBERA CIPE SULL' AMMODERNAMENTO DELLA STAZIONE NAVALE MAR GRANDE

(Di giovedì 10 dicembre 2020) BD Editore s.r.l. Corso Italia 63 - 74121, Statte (TA) in - P. IVA 03250430737 Questo è un progetto Snasto

CandelliAngelo : CIS Taranto, Turco: “Pubblicata in GU la delibera Cipe su ammodernamento Stazione navale Mar Grande” - Canale189 : CIS Taranto, Turco: “Pubblicata in GU la delibera Cipe su ammodernamento Stazione navale Mar Grande” - fulviodiblasio : RT @PortodiTaranto: ?? Ricerca e Sicurezza agroalimentare: Oggi l'insediamento del Centro Scientifico Merceologico nel porto di Taranto. Leg… - PortodiTaranto : ?? Ricerca e Sicurezza agroalimentare: Oggi l'insediamento del Centro Scientifico Merceologico nel porto di Taranto.… -

Ultime Notizie dalla rete : CIS TARANTO

Corriere di Taranto

"E' stata pubblicata, in tempi brevi, dopo il vaglio anche della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre la delibera CIPE n. 51/2020 che assegna risorse per l’ammodernamento della sta ...Che fine ha fatto il progetto Agromed? La domanda è quanto mai lecita visto che a quasi un anno di distanza dalla sua ‘resurrezione‘, si è ancora fermi al palo. Come si ricorderà, avevamo evidenziato ...

Open Taranto – Portale informativo

CIS. Il decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modifiche in Legge 4 marzo 2015, n. 20 all’art. 5 (comma 1) ha previsto che l’attuazione degli interventi funzionali a risolvere le situazione di criticità ambientale, socio-economica e di riqualificazione urbana, riguardante la città e l’area di Taranto, sia disciplinata da uno specifico Contratto Istituzionale …

CIS Taranto | www.governo.it

Inoltre, sempre nell'ambito del CIS di Taranto, il Governo ha varato altri importanti interventi, tra i quali: l'acquisto della sede dell'ex Banca d'Italia per realizzare il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia; e l'avvio dei lavori nel cantiere sul quale sorgerà il nuovo ospedale di ‘San Cataldo’, 715 posti letto, 70 ambulatori, 28 sale di diagnostica e 19 sale operatorie.

Cis Taranto, insediato centro merceologico al porto ...

“Il progetto di realizzazione del LaMPoT, approvato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’Area di Taranto, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco – ha l’obiettivo di creare un polo scientifico e di analisi merceologica al servizio dei traffici portuali.