(Di giovedì 10 dicembre 2020)la richiesta di giudizio in Italia perappartenenti ai servizi di sicurezzacoinvolti nella scomparsa di Giulio, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo. La Procura diha chiuso l’sui presunti responsabili, dopo due anni di indagini, durante i quali a più riprese era stata chiesta la collaborazione da parte degli inquirenti, che mai hanno fornito, ad esempio, gli indirizzi degli indagati per notificare loro gli atti. Sono accusati a vario titolo di sequestro, lesioni personali aggravate (essendo stato introdotto il reato di tortura solo nel luglio 2017) nonché il delitto di concorso inaggravato. Chiesta l’archiviazione per un quinto agente.

silsermi : RT @HuffPostItalia: Chiusa l'inchiesta di Roma sull'omicidio Regeni. Quattro 007 egiziani verso il processo - CocoSafor : RT @HuffPostItalia: Chiusa l'inchiesta di Roma sull'omicidio Regeni. Quattro 007 egiziani verso il processo - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Chiusa l'inchiesta di Roma sull'omicidio Regeni. Quattro 007 egiziani verso il processo - HuffPostItalia : Chiusa l'inchiesta di Roma sull'omicidio Regeni. Quattro 007 egiziani verso il processo - quellodeigatti : L’inchiesta aperta e poi chiusa e poi riaperta #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa inchiesta

Il Meridiano News

Verso la richiesta di giudizio in Italia per quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani coinvolti nella scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso n ...L’inchiesta della Guardia di Finanza a Milano riguarda la sede in Lussemburgo delle società Mandarin che si occupano di fondi di investimento ...aggiornamento: 23 aprile 2013. Il certificato di chiusa inchiesta attesta l’esito di un procedimento penale. Viene normalmente richiesto al fine di ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice quando il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della procura della Repubblica presso il tribunale, è stato archiviato ...Il certificato di chiusa inchiesta si richiede alla procura della Repubblica presso il tribunale.. I recapiti delle procure della Repubblica presso i tribunali.Roma, incidenti sulle scale mobili della metro A, chiusa l'inchiesta: 14 indagati per frode. ... L'inchiesta . L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a 14 persone.