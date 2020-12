Balotelli, parla la ex Dayane Mello: ” Mario è un ragazzo speciale. Un giorno mi fece un regalo da urlo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo il brutto epilogo dell'avventura a Brescia, Mario Balotelli è tornato sulle pagine di tutti i giornali in seguito al suo recente approdo al Monza. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi hanno voluto aggiungere a una rosa già performante, un altro grande giocatore per compiere un ulteriore salto di qualità e puntare alle prime posizioni nel campionato di Serie B. Per il classe '90 potrebbe essere veramente l'ultima chiamata di una carriera fin qui ben al di sotto delle rosee aspettative iniziali.Dayane Mello ex fidanzata del classe '90 ha rivelato un lato inaspettato del carattere di Super Mario. Nel corso della versione brasiliana del Grande Fratello, la modella sudamericana ha raccontato molteplici retroscena della loro relazione, terminata ormai da diverso tempo. Ha sottolineato come ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo il brutto epilogo dell'avventura a Brescia,è tornato sulle pagine di tutti i giornali in seguito al suo recente approdo al Monza. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi hanno voluto aggiungere a una rosa già performante, un altro grande giocatore per compiere un ulteriore salto di qualità e puntare alle prime posizioni nel campionato di Serie B. Per il classe '90 potrebbe essere veramente l'ultima chiamata di una carriera fin qui ben al di sotto delle rosee aspettative iniziali.ex fidanzata del classe '90 ha rivelato un lato inaspettato del carattere di Super. Nel corso della versione brasiliana del Grande Fratello, la modella sudamericana ha raccontato molteplici retroscena della loro relazione, terminata ormai da diverso tempo. Ha sottolineato come ...

Mediagol : Balotelli, parla la ex Dayane Mello: ' Mario è un ragazzo speciale. Un giorno mi fece un regalo da urlo'… - gossipblogit : Dayane Mello parla di Mario Balotelli: “Storia durata tre mesi, ma in dieci anni ci siamo sempre visti” - IncontriClub : Dayane Mello parla di Mario Balotelli: “Storia durata tre mesi, ma in dieci anni ci siamo sempre visti”… - aldiladelmaree_ : Ecco il modo per ritornare a far parlare di se stessa in puntata: o butta merda su chiunque respiri in quella casa… - MondoTV241 : GF VIP, #DayaneMello torna a parlare di #MarioBalotelli : “Lui è un ragazzo speciale” -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli parla Balotelli, parla la ex Dayane Mello: ” Mario è un ragazzo speciale. Un giorno mi fece un regalo da urlo” Mediagol.it Dayane Mello è fidanzata con un calciatore? “Ci siamo visti più volte”

Dayane Mello è fidanzata con un calciatore famosissimo? Il gossip impazza dopo le sue parole al Gf Vip 2020: ecco che cos'ha detto.

Dayane Mello: ‘Balotelli ha chiuso un ristorante per me’

Dayane Mello parlando con i coinquilini nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ha raccontato di quella volta in cui Mario Balotelli fece chiudere un ristorante per passare una serata tete-a-tete con lei ...

Dayane Mello è fidanzata con un calciatore famosissimo? Il gossip impazza dopo le sue parole al Gf Vip 2020: ecco che cos'ha detto.Dayane Mello parlando con i coinquilini nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ha raccontato di quella volta in cui Mario Balotelli fece chiudere un ristorante per passare una serata tete-a-tete con lei ...