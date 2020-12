Arcuri annuncia una app anche per i vaccini: "Sistema molto complesso per tracciabilità" (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell’implementazione di una app, è un Sistema molto complesso nel quale ci saranno molte componenti: un call center elementi di tracciabilità, riconoscibilità e possibilità di alimentare i sistemi informativi delle regioni e del ministero della salute nell’implementazione di una sorta di anagrafe dei vaccini uguale a quella che c’è per tutti i vaccini somministrati per la popolazione italiana”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell’implementazione di una app, è unnel quale ci saranno molte componenti: un call center elementi di, riconoscibilità e possibilità di alimentare i sistemi informativi delle regioni e del ministero della salute nell’implementazione di una sorta di anagrafe deiuguale a quella che c’è per tutti isomministrati per la popolazione italiana”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico

Lucrezi97533276 : Arcuri annuncia una app per vaccini.... siamo fottuti - CianPdc : #Arcuri annuncia una app anche per i vaccini. Siamo in una botte di ferro. - HuffPostItalia : Arcuri annuncia una app anche per i vaccini: 'Sistema molto complesso per tracciabilità' - isNews_it : Coronavirus, Arcuri annuncia: vaccino anche ai migranti - - 539th : Arcuri annuncia che chi ha avuto il covid non sarà tra i primi a vaccinarsi perchè 'è immune': se non mi offrono pe… -