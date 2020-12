Accordo Regione Lombardia con Q8, più ricariche per carburanti a basso impatto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia e Kuwait Petroleum Italia (Q8) hanno firmato un nuovo Accordo per lo sviluppo della rete distributiva di carburanti a basso impatto ambientale dopo quello sottoscritto il 9 novembre 2017. L'intesa, promossa dall'assessore regionale Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) con l'amministratore delegato di Q8 Giuseppe Zappalà, "prevede un'ulteriore implementazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e punti di erogazione di metano negli impianti ad alto erogato presenti sul territorio lombardo rispetto a quanto già previsto precedentemente", spiega la Regione. Regione Lombardia fornirà il supporto tecnico ed amministrativo nei lavori, che saranno realizzati da Q8 tra il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) -e Kuwait Petroleum Italia (Q8) hanno firmato un nuovoper lo sviluppo della rete distributiva diambientale dopo quello sottoscritto il 9 novembre 2017. L'intesa, promossa dall'assessore regionale Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) con l'amministratore delegato di Q8 Giuseppe Zappalà, "prevede un'ulteriore implementazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e punti di erogazione di metano negli impianti ad alto erogato presenti sul territorio lombardo rispetto a quanto già previsto precedentemente", spiega lafornirà il supporto tecnico ed amministrativo nei lavori, che saranno realizzati da Q8 tra il ...

