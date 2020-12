cronaca_news : Aborto, sabato a Genova protesta contro i manifesti pro-vita - NuovaScintilla : RT @agensir: #Argentina: sabato scorso manifestazioni per la vita e contro la legge sull’#aborto in 400 città del Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto sabato

Agenzia ANSA

Il Papa scende in campo per la vita del concepito con i vescovi argentini. Ora nel Paese sarà vita dura per Governo e lobby ...Il Consiglio argentino per la libertà religiosa (Calir) condanna i recenti attacchi ai luoghi di culto nel Paese. Sabato 28 novembre, la cattedrale cattolica di Moreno è stata attaccata e disseminata ...