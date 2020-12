Vikings 6: da stasera su Rai4 l'ultima stagione per la prima volta in chiaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) stasera su Rai4, alle 21:10, arriva Vikings 6 con la prima parte dell'ultima stagione, in onda per la prima volta in chiaro. stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:10, arriva Vikings 6: a partire da oggi la serie epic-action sarà in onda, in prima visione, ogni mercoledì sera sulla rete RAI con la prima parte dell'ultima stagione. Sconfitto Ivar il Senzaossa, Bjorn può finalmente sedere sul trono di Kattegat mentre sua madre Lagertha sceglie di sotterrare la spada e di allontanarsi dal potere. Ma il regno di pace di Bjorn dura ben poco: entrerà infatti in conflitto con Re Harald mentre sull'intera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)su, alle 21:10, arriva6 con laparte dell', in onda per lainsu(canale 21 del digitale terrestre), alle 21:10, arriva6: a partire da oggi la serie epic-action sarà in onda, invisione, ogni mercoledì sera sulla rete RAI con laparte dell'. Sconfitto Ivar il Senzaossa, Bjorn può finalmente sedere sul trono di Kattegat mentre sua madre Lagertha sceglie di sotterrare la spada e di allontanarsi dal potere. Ma il regno di pace di Bjorn dura ben poco: entrerà infatti in conflitto con Re Harald mentre sull'intera ...

