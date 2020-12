Spondilite anchilosante | secukinumab efficace a 5 anni

(Di mercoledì 9 dicembre 2020): il trattamento consottocute, al dosaggio di 150 mg, ha mostrato benefici fino a 5Il trattamento consottocute, al dosaggio di 150 mg, è risultato associato ad un miglioramento rapido e clinicamente significativo del dolore lombare totale e notturno, come pure della rigidità mattutina e della fatigue, stando ai… L'articolo Corriere Nazionale.

Nasce iARPlus, il nuovo progetto di telemedicina reumatologica, con una nuova piattaforma informatizzata, interoperabile e in grado di facilitare i contatti tra malato, medico di medicina generale e s ...Parte il progetto di telemedicina reumatologica iARPlus. Non si tratta di una semplice cartella clinica elettronica ma di una nuova piattaforma informatizzata, interoperabile e in grado di facilitare ...