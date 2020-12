Sorteggio ottavi Champions League 2020 2021 | il regolamento

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si avvicina ildeglidi, ecco di seguito il. Nelle urne di Nyon le sedici squadre che hanno superato i gironi, vale a dire le prime classificate (che sono testa di serie) e le seconde classificate (non testa di serie). Queste compagini si incroceranno tra loro negli accoppiamenti, ma con alcune limitazioni: non potranno infatti sfidarsi squadre provenienti dallo stesso paese e nemmeno squadre che provengono dallo stesso girone. La squadra testa di serie giocherà il ritorno in casa. Appuntamento alle ore 12 di lunedì 14 dicembre. DATA, ORARIO E TV SportFace.