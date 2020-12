Sondaggi elettorali SWG, in recupero il PD, no alla patrimoniale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo l’importante crescita della scorsa settimana il centrodestra si ferma secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG. Segui Termometro Politico su Google News La Lega perde un decimale, ed è al 24,3%, mentre sia Fratelli d’Italia che Forza Italia sono stabili al 16,4% e al 6,2%. E considerando la discesa di due decimali di Cambiamo! la coalizione arretra del 0,3%. Nella maggioranza recupera invece il PD che risale sopra il 20% al 20,4% conquistando il 0,6%. In parte forse a spese del Movimento 5 Stelle, ora al 14,7%, dopo avere perso tre decimali. In aumento però sono anche Sinistra/MdP, al 3,5% e Italia Viva, ora al 3,2%. Nel complesso tutti gli alleati di governo conquistano il 0,6%. Tra gli altri partiti avanza di un decimale +Europa, al 2,2%, mentre Azione ne perde uno e va al 3,4%, mentre i Verdi ne lasciano sul terreno ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo l’importante crescita della scorsa settimana il centrodestra si ferma secondo gli ultimidi SWG. Segui Termometro Politico su Google News La Lega perde un decimale, ed è al 24,3%, mentre sia Fratelli d’Italia che Forza Italia sono stabili al 16,4% e al 6,2%. E considerando la discesa di due decimali di Cambiamo! la coalizione arretra del 0,3%. Nella maggioranza recupera invece il PD che risale sopra il 20% al 20,4% conquistando il 0,6%. In parte forse a spese del Movimento 5 Stelle, ora al 14,7%, dopo avere perso tre decimali. In aumento però sono anche Sinistra/MdP, al 3,5% e Italia Viva, ora al 3,2%. Nel complesso tutti gli alleati di governo conquistano il 0,6%. Tra gli altri partiti avanza di un decimale +Europa, al 2,2%, mentre Azione ne perde uno e va al 3,4%, mentre i Verdi ne lasciano sul terreno ...

Noiconsalvini : LA LEGA DI SALVINI TORNA A VOLARE, PESSIME NOTIZIE PER PD E M5S: IL SONDAGGIO CHE SPAVENTA IL GOVERNO - PanettaSettimo : @mfonthenet Grazie per l'educata risposta, però sono in disaccordo sia sul fatto che non abbia mai partecipato a co… - ulissepartenope : @riccardomonet @gigella_ Sì, è verissimo...ma gli italiani? Dov'è la loro capacità di scegliere? Comincio a pensare… - breveinutile : @laGigogin @dvdstl Quello che vuoi, ma nessuna sconfitta elettorale come IV. Il 3% è un dato che emerge dai sondagg… - ParereLegale : @RFeragalli @udogumpel i giapponesi usano la mascherina appena hanno un po' di tosse o raffreddore. hanno il senso… -