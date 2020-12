Scuola, più corse di bus Due fasce per le lezioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Venerdì vertice in Prefettura in vista della ripresa di gennaio. Possibile anche un ricorso all’offerta privata. La Regione in campo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Venerdì vertice in Prefettura in vista della ripresa di gennaio. Possibile anche un ricorso all’offerta privata. La Regione in campo.

stanzaselvaggia : Le scuole piemontesi forniscono i primi dati dettagliati sui numeri del contagio nelle scuole: il personale da due… - AzzolinaLucia : Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha scritto una lettera al quotidiano Il Foglio, chi… - stanzaselvaggia : 'La scuola è il luogo più sicuro' è una leggenda che si è sempre sponsorizzata senza dati alla mano, come sottoline… - AnnaCacace_ : tra poco il mio ragazzo torna a casa e non so quando lo rivedrò, in più sono stra piena con la scuola, mi viene da piangere - yoongurtino : raga ma solo io a dicembre arrivo ad un punto in cui non me ne frega più di niente e m’interessa solo festeggiare i… -