Residui problemi app IO e bancomat | errore temporaneo con carta

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dobbiamo fare ancora i conto conapp IO e con l’aggiunta del nostrooggi 9 dicembre. Nonostante la situazione sia nettamente migliorata rispetto alla giornata di ieri, con il report pubblicato durante la festa dell’Immacolata, su Twitter noto che in molti si stiano ancora lamentando sotto questo punto di vista, ragion per cui consiglio a tutti di non lasciarsi prendere dalla frenesia. Proviamo dunque a comprendere come si stiano palesando i disservizi agli occhi degli utenti questo mercoledì, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali extra. Attenzione aiapp IO e: segnalatoconIn particolare, in mattinata ci sono diverse segnalazioni a proposito di un...