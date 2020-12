Recovery: Renzi, 'chi ha deciso solo 9 mld a sanità o 3 a turismo?' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Chi ha deciso" che soltanto "9 miliardi" del Recovery vanno alla sanità? Ne servono il triplo, serve il Mes. Ed è normale che al turismo vadano 3 miliardi? Chi lo ha deciso? Il turismo è una delle voci principali della ripartenza, specie al Sud, ma vi sembra normale che il Parlamento stia zitto?". Lo dice Matteo Renzi al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Chi ha" che soltanto "9 miliardi" delvanno alla? Ne servono il triplo, serve il Mes. Ed è normale che alvadano 3 miliardi? Chi lo ha? Ilè una delle voci principali della ripartenza, specie al Sud, ma vi sembra normale che il Parlamento stia zitto?". Lo dice Matteoal Senato.

