Rapporto Timms | in matematica gli studenti italiani migliorano | soprattutto le bambine delle elementari

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sul Corriere della Sera i risultati delTimss 2019, l’indagine promossa dalla Iea (International association for the Evaluation of Educational Achievement) sulle competenze matematiche dei bambini dalla quarta elementare alla terza media. Ne risulta in Italia i bambini e leimparano bene larispetto al passato, e che l’Italia cresce nel posizionamento in classifica grazieal miglioramento. “Da sempre svantaggiate nello studiomaterie scientifiche, nel 2019 hanno riportato risultati significativamente superiori alle aspettative, anche se ancora al di sotto di quelli dei loro compagni. Ma migliorando di 12 punti le loro risposte ...