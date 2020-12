PSG-Basaksehir, quarto uomo Coltescu: “Non sono razzista” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Chi mi conosce sa che non sono razzista, spero almeno questo”. sono queste le parole del quarto uomo Sebastian Coltescu riportate dalla stampa rumena del day-after l’episodio razzista accaduto in PSG-Basaksehir. Il direttore rumeno è stato accusato di razzismo nei confronti di Demba Ba, giocatore della squadra turca. “Sto solo cercando di essere bravo – le sue parole riportate sul quotidiano rumeno Pro Sport -. Non leggerò nessun sito in questi giorni”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Chi mi conosce sa che nonrazzista, spero almeno questo”.queste le parole delSebastianriportate dalla stampa rumena del day-after l’episodio razzista accaduto in PSG-. Il direttore rumeno è stato accusato di razzismo nei confronti di Demba Ba, giocatore della squadra turca. “Sto solo cercando di essere bravo – le sue parole riportate sul quotidiano rumeno Pro Sport -. Non leggerò nessun sito in questi giorni”. SportFace.

