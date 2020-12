Notte di piogge, allarme frane a Napoli. Si allarga la voragine di Giugliano. Ancora isolate 50 famiglie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua a destare preoccupazione la voragine di Giugliano che da circa 72 ore costringe all’isolamento una cinquantina di famiglie nel Napoletano, rendendo impossibile l’accesso alle loro abitazioni. Le abbondanti piogge della Notte hanno ulteriormente allargato la frana di via Reginelle Licola, come hanno potuto constatare i vigili del fuoco di Napoli in occasione del monitoraggio svolto alle prime ore del giorno. Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzato il passaggio dei residenti attraverso un fondo privato adiacente. Nei giorni scorsi una palazzina è stata sgomberata per precauzione. È questa la situazione più importante legata al maltempo che in queste ore sta flagellando Napoli e provincia. Interventi di routine si segnalano nel capoluogo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua a destare preoccupazione ladiche da circa 72 ore costringe all’isolamento una cinquantina dinel Napoletano, rendendo impossibile l’accesso alle loro abitazioni. Le abbondantidellahanno ulteriormenteto la frana di via Reginelle Licola, come hanno potuto constatare i vigili del fuoco diin occasione del monitoraggio svolto alle prime ore del giorno. Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzato il passaggio dei residenti attraverso un fondo privato adiacente. Nei giorni scorsi una palazzina è stata sgomberata per precauzione. È questa la situazione più importante legata al maltempo che in queste ore sta flagellandoe provincia. Interventi di routine si segnalano nel capoluogo ...

Maltempo Lazio in ginocchio dopo oltre 24 ore di forti piogge. Nella notte 350 interventi dei Vigili del Fuoco, esonda l'Aniene.

Casola di Napoli - Forte pioggia, frana in via Roma. Intervento dei vigili del fuoco nella notte

Smottamento di terreno ieri sera a Casola di Napoli. Poco prima della mezzanotte, a seguito delle forti piogge delle ultime ore, un costone ha ceduto invadendo la strada sottostante. Fortunatamente no ...

