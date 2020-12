Napoli, de Magistris: “No ai fuochi di Capodanno. Natale all’insegna della solidarietà” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nessuno spettacolo di fuochi pirotecnici quest’anno. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto ai microfoni di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1: “Noi facevamo dei fuochi bellissimi a Castel dell’Ovo ma quest’anno non si faranno. Sarà un Natale all’insegna della sobrietà e alla solidarietà, i soldi che destinavamo alla festa saranno destinati alla solidarietà”. Sulla possibilità che siano i cittadini ad illuminare i cieli di Napoli per inaugurare l’anno nuovo, il primo cittadino ha detto: “Se devo esser sincero spero proprio che non si spari quest’anno, chi ha un po’ di soldi li dia a chi è rimasto senza. Non è l’anno dei botti sinceramente, non è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nessuno spettacolo dipirotecnici quest’anno. Lo ha dichiarato il sindaco diLuigi de, intervenuto ai microfoni di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1: “Noi facevamo deibellissimi a Castel dell’Ovo ma quest’anno non si faranno. Sarà unsobrietà e alla solidarietà, i soldi che destinavamo alla festa saranno destinati alla. Sulla possibilità che siano i cittadini ad illuminare i cieli diper inaugurare l’anno nuovo, il primo cittadino ha detto: “Se devo esser sincero spero proprio che non si spari quest’anno, chi ha un po’ di soldi li dia a chi è rimasto senza. Non è l’anno dei botti sinceramente, non è ...

