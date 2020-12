Musei: Maxxi e Swatch insieme, al via collaborazione (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Carlo Giordanetti, CEO di Swatch Arte Peace Hotel afferma: “Siamo felici di iniziare il nostro decimo anno di vita con questa collaborazione con il Maxxi. Swatch Art Peace Hotel è animato da principi di apertura, libertà di espressione e senso della comunità. L'esperienza degli artisti che vi sono invitati si arricchisce grazie all'immersione in una cultura stimolante e dinamica, così come dall'interazione con altri artisti di discipline e nazionalità diverse – un melting pot che genera nuove energie, nuovi linguaggi, nuovi progetti. Come il Maxxi per Roma e per l'Italia, un incubatore di positività e dinamismo. Esattamente quello di cui abbiamo bisogno, oggi piu' che mai. Grazie a Giovanna Melandri e a Hou Hanru, e a tutto il team di Maxxi, per l'entusiasmo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Carlo Giordanetti, CEO diArte Peace Hotel afferma: “Siamo felici di iniziare il nostro decimo anno di vita con questacon ilArt Peace Hotel è animato da principi di apertura, libertà di espressione e senso della comunità. L'esperienza degli artisti che vi sono invitati si arricchisce grazie all'immersione in una cultura stimolante e dinamica, così come dall'interazione con altri artisti di discipline e nazionalità diverse – un melting pot che genera nuove energie, nuovi linguaggi, nuovi progetti. Come ilper Roma e per l'Italia, un incubatore di positività e dinamismo. Esattamente quello di cui abbiamo bisogno, oggi piu' che mai. Grazie a Giovanna Melandri e a Hou Hanru, e a tutto il team di, per l'entusiasmo e ...

Musei: Maxxi e Swatch insieme, al via collaborazione

Maxxi e Swatch insieme per sostenere il contemporaneo

Il decennale del Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e il decimo anno di attività di Swatch Art Peace Hotel, il progetto di residenza d'artista inaugurato nel 2011 a Shanghai e dedicato ...

