L'idea dell'Ue: Polonia e Ungheria fuori dal Recovery Fund (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dal pomeriggio del 16 novembre i negoziati in sede di Consiglio dell'Unione Europea per l'approvazione del bilancio pluriennale comunitario e del Fondo di Ripresa (Recovery Fund) sono entrati ufficialmente in stallo a causa del ricorso al diritto di veto da parte degli ambasciatori di Polonia e Ungheria. Il veto ha congelato la procedura di approvazione dei due pacchetti InsideOver.

