Lech Walesa | trent’anni fa la sua elezione fu la fine di un incubo Ma la musica cambia in fretta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel calendario delle feste umane che scandisce ed esalta le tappe del nostro tempo, la data del 9 dicembre 1990 è incisa sulla pietra come i cippi di frontiera. La pietra miliare di un conepocale: è lo storico giorno in cui, il baffuto elettricista leader di Solidarnosc, diventa presidente della Polonia. Ormai è una figura emblematica, predestinata a tale onore: lo hanno insignito del Nobel per la pace nel 1986 (premio che ritira la moglie Danita giacchéaveva paura che non lo avrebbero fatto rientrare in patria), ha negoziato con le autorità comuniste la conclusione del cosiddetto “esperimento socialista”.è il primo capo di Stato liberamente eletto a Varsavia dopo 63 anni, il primo non comunista dopo 45 anni. La transizione pacifica dal comunismo alla democrazia liberale ...