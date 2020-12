L’amicizia contro i pregiudizi di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Oppini ha conosciuto Tommaso Zorzi il giorno in cui questi ha messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip. Di tempo, da allora, ne è passato poco, ma tanto è bastato perché tra i due crescesse qualcosa: un sentimento indefinito, in equilibrio tra l’amicizia e l’amore. «Io non avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qui dentro e per salvaguardare il nostro rapporto. All’inizio non l’avevo capito, poi ho provato a tirare dritto, ma non era facile e in questo Cristiano è stato magistrale», ha provato a spiegare Tommaso Zorzi, che Malgioglio ha convinto a dare un nome all’affetto che lo lega al figlio di Alba Parietti. «Credo che se uno vuole lottare per quello che prova, deve anche essere disposto a soffrire», ha detto poi l’influencer, che ad Oppini, uscito dalla Casa per ritrovare la sua fidanzata e la quotidianità, ha voluto confessare il proprio amore. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Oppini ha conosciuto Tommaso Zorzi il giorno in cui questi ha messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip. Di tempo, da allora, ne è passato poco, ma tanto è bastato perché tra i due crescesse qualcosa: un sentimento indefinito, in equilibrio tra l’amicizia e l’amore. «Io non avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qui dentro e per salvaguardare il nostro rapporto. All’inizio non l’avevo capito, poi ho provato a tirare dritto, ma non era facile e in questo Cristiano è stato magistrale», ha provato a spiegare Tommaso Zorzi, che Malgioglio ha convinto a dare un nome all’affetto che lo lega al figlio di Alba Parietti. «Credo che se uno vuole lottare per quello che prova, deve anche essere disposto a soffrire», ha detto poi l’influencer, che ad Oppini, uscito dalla Casa per ritrovare la sua fidanzata e la quotidianità, ha voluto confessare il proprio amore.

