La Lombardia diventa zona Gialla | L’annuncio del governatore Fontana

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ ufficiale: Anche la. Lo annuncia ildurante una diretta Facebook dove ha dichiarato: «Il ministro Speranza mi ha informato che venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore». Cosa cambia quindi per la regione? Tutti i particolari. >> Nuovo decreto, Attilioattacca Conte: «Chi vìola le leggi di Natale ha ragione»Oggi arriva la tanto attesa comunicazione dalAttilioin persona: Ladiventeràda Domenica 13 dicembre. Una notizia che i cittadini ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia diventa

E' ufficiale: Anche la Lombardia diventa Zona Gialla. Lo annuncia il Governatore Fontana durante una diretta Facebook. Cosa cambia quindi per la regione?Unica concessione: l'asporto fino alle 22 come avviene fino ad oggi, in una Lombardia da zona arancione. Milano, 9 dicembre 2020 - Non sarà un liberi tutti ma da domenica 13 dicembre in Lombardia si p ...