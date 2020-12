Inter Shakhtar Donetsk 0-0 LIVE | De Vrij vicino al gol

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 22? Deal gol – Sugli sviluppi del corner, il difensore olandese calcia di prima intenzione ma Bondar si immola in scivolata salvando di fatto un gol e sulla ribattuta mette in corner. 19? Tiro di Kovalenko – Ci prova da lontanissimo il numero 20 dello ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - UEFAcom_it : Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? - calciomercatoit : ??????? #Inter - Le dichiarazione di #Marotta prima del match di #UCL - CapitanBergomi : Raga comunque è impensabile che l'Inter possa non vincere, è inutile che ci sperate...anche perché sto shakhtar è imbarazzante. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar

L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a Conte l'accesso ...L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a ...